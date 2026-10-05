Bauschaum-Attacken auf Autos Mutmaßliche "Wegwerf-Agenten" verurteilt

Das Urteil

Alle drei Angeklagten werden nach Jugendstrafrecht verurteilt und bleiben auf freiem Fuß. Die beiden 18- und 22-jährigen Männer sollen jeweils 3.000 Euro an die Staatskasse zahlen, die 21-jährige Frau, die nur an einer Tat beteiligt war, soll 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

"Sie handelten nicht aus politischen Beweggründen, es ging ihnen allein ums Geld", sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Die Angeklagten seien "billige Werkzeuge" gewesen. "Sie haben sich für Geld kaufen lassen - ohne zu fragen, wer dahintersteckt und was er bezweckt." Genau das mache es solchen Auftraggebern einfach.

Der Schaden, so der Richter weiter, reiche weit über die beschädigten Autos hinaus. Eine Demokratie sei auf das Vertrauen angewiesen, dass niemand verdeckt Einfluss nehme und Wahlen manipuliere. "Ein solcher Schaden an der Demokratie lässt sich nicht so leicht beheben wie ein verstopfter Auspuff."