Bauschaum-Attacken auf Autos Mutmaßliche "Wegwerf-Agenten" verurteilt

Ulm/Neu-Ulm/Berlin/Schönefeld - Dunkle Gestalten laufen die Straße entlang, immer wieder bleiben sie an geparkten Autos stehen, halten kurz inne, bücken sich, gehen rasch weiter. Die Uhrzeit auf den Aufnahmen der Überwachungskamera meldet 1.59 Uhr, es ist der 11. Dezember 2024, mitten in der Nacht. Es könnten Jugendliche sein, sie sich da angetrunken irgendeinen schlechten Scherz erlauben. Erst später wird klar, dass dahinter auch hybride Kriegsführung im Auftrag Russlands stecken könnte. Nun wurden drei junge Menschen vom Amtsgericht Ulm verurteilt - wegen Sachbeschädigung.