Wie entstehen Normen?

"Die Normenentstehung ist selbst normiert und gewährleistet einen sorgfältigen und transparenten Entstehungsprozess", heißt es beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Der Normungsprozess beginnt demnach in der Regel mit einem Bedarf, der von Industrieverbänden, Unternehmen oder anderen Interessengruppen in Form eines Entwurfs formuliert wird. Dieser wird dann unter Beteiligung der jeweiligen Verbände und auch der Verbraucherinnen und Verbraucher diskutiert, verabschiedet und veröffentlicht.