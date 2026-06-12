Der erste und der zweite Bauabschnitt der Wilhelm-Löber-Straße wurden schon vor einigen Jahren vollendet. Dann geriet das Projekt ins Stocken, was für Frust bei den Anwohnern sorgte. Nicht nur wegen des schlechten Zustands der noch nicht erneuerten Straße, sondern auch wegen der ausstehenden Anschlüsse an die örtliche Kläranlage. 2015 hatten sie hierfür schon Voraus-Beiträge gezahlt und drohten damit, diese zurückzufordern. Grund der Verzögerung waren ausbleibende Fördermittel – Voraussetzung für das rund eine Million Euro teure Projekt.