Die Sparkasse als ihr eigener Stromproduzent? Keine so unmögliche Vision, die in diesem Jahr Wirklichkeit werden soll. Schon seit Jahren plant die Rhön-Rennsteig-Sparkasse die Nutzung der Solarenergie an ihrem Suhler Standort im Gebäudekomplex Steinweg 18 bis 22. Dort beginnenim Mai umfangreiche Bauarbeiten, mit denen das Kreditinstitut in die energetische Zukuntsfähigkeit seiner Bausubstanz investiert. Schon ab dem 22. April werden im Servicebereich des Erdgeschosses erste Vorbereitungen für das aufwendige Bauprojekt beginnen, das bis zum Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden soll. „Das ist nötig, um den Ablauf während der Hauptbauphase so reibungslose wie möglich zu gestalten“, sagt Sparkassen-Sprecherin Ingrid Pabst.