Das Werk sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie erfolgreiche Industrieansiedlungen in Deutschland möglich sind, betonte die für Personal und Immobilien zuständige Vorständin Ilka Horstmeier. Sie lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit Staatsregierung und lokalen Behörden. Der Bau entstehe in "Bavarian Speed" - also bayerischer Geschwindigkeit.