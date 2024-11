Erfurt (dpa/th) - In keinem anderen Bundesland waren die Menschen im Jahr 2023 so häufig ohne Strom wie in Thüringen. Laut Bundesnetzagentur waren Verbraucher im Freistaat im Schnitt 21,4 Minuten von Ausfällen betroffen, die länger als drei Minuten dauerten. Der Bundesschnitt lag bei 12,8 Minuten. Thüringen verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um über drei Minuten.