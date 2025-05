Im Ilmenauer Stadtgebiet leiden Straßenbäume unter der Trockenheit der letzten Jahre. Viele sind irreparabel geschädigt, werden absterben und müssen gefällt werden. Das ergab eine Anfrage von Hans-Joachim Fiedler (AfD) zur Stadtratssitzung am Dienstag. Ihm ging es zunächst speziell um die Bäume in der Otto-Hahn-Straße: Bei nahezu allen gepflanzten Bäumen sei die Rinde gerissen, die Bäume seien somit extrem beschädigt. Das Thema sei sicher von Interesse für alle, weil es sich nicht nur um ein Phänomen in der Otto-Hahn-Straße handelt, sondern auch in anderen Stadtteilen.