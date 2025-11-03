Am „Platz Fontaine“ sorgte am Montagvormittag ein ungewöhnliches Baugerät für Aufsehen, das zudem ziemlichen Lärm machte: ein Saugbagger. Dieses Gerät wird in der Baumpflege eingesetzt, beispielsweise bei Bauvorhaben in der Nähe von Bäumen. Wie in diesem Fall. Hier soll an das „Haus am Tor“ – ein Wohnhaus mit integrierter Tagespflege – eine ebenerdige, halbrunde Terrasse angebaut werden mit barrierefreiem Zugang für Bewohner und Klienten des Hauses sowie für die Öffentlichkeit.