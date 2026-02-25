Baumschnittkurs in Rabenäußig: Fit mit der Gartenschere

Der Der BUND-Kreisverband Sonneberg bietet am Samstag, 7. März, ab 10 Uhr erneut einen Baumschnittkurs an. Veranstaltungsort ist eine Streuobstwiese in Rabenäußig. Geleitet wird der Kurs vom erfahrenen Baumwart und Pomologen Frank Schellhorn, der auf Einladung des BUND Sonneberg sein Fachwissen weitergibt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Kostenbeitrag von 20 Euro beinhaltet einen Bio-Imbiss. Die Veranstalter bitten, dass sauberes eigenes Schnittwerkzeug mitgebracht wird. Schellhorn prüft dieses vor Ort auf Eignung und stellt bei Bedarf Baumscheren und Sägen für die Teilnehmer zur Verfügung.