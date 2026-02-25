Baumschnittkurs in Rabenäußig: Fit mit der Gartenschere

 
Der BUND Sonneberg lädt zu einem lehrreichen Baumschnittkurs ein. Teilnehmer lernen von einem Experten und genießen einen Bio-Imbiss.

Den Bäumen geht es in der Frühlingssaison an den Kragen. Foto: Gunter Berwing

Der Der BUND-Kreisverband Sonneberg bietet am Samstag, 7. März, ab 10 Uhr erneut einen Baumschnittkurs an. Veranstaltungsort ist eine Streuobstwiese in Rabenäußig. Geleitet wird der Kurs vom erfahrenen Baumwart und Pomologen Frank Schellhorn, der auf Einladung des BUND Sonneberg sein Fachwissen weitergibt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Kostenbeitrag von 20 Euro beinhaltet einen Bio-Imbiss. Die Veranstalter bitten, dass sauberes eigenes Schnittwerkzeug mitgebracht wird. Schellhorn prüft dieses vor Ort auf Eignung und stellt bei Bedarf Baumscheren und Sägen für die Teilnehmer zur Verfügung.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung verschoben.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 01515 / 3589028.

Der Treffpunkt ist ab 9.45 Uhr auf dem Parkplatz des Waldhotels Weitblick, Bergeller 25, 96528 Frankenblick im Ortsteil Rabenäußig.