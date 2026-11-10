Der Schaden ist schon länger offensichtlich: Die Kirschbäume im Schmalkalder Stadtpark – auf dem Gelände des einstigen Busbahnhofs – haben sich hier offenbar nie so recht wohlgefühlt. Anlässlich der Landesgartenschau 2015 wurden sie zwei Jahre vorher als Hoffnungsträger für ein rosafarbenes Blütenmeer gepflanzt. Bereits wenige Jahre später waren erste Schäden zu erkennen. Heute bietet die Reihe der Japanischen Blütenkirschen (Prunus serrulata) einen traurigen Anblick. Die Gehölze seien nicht mehr zu retten und müssten gefällt werden, erklärt Bürgermeister Thomas Kaminski.