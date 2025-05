Als Freund, aber vor allem als Helfer war die Polizei jüngst im Oberhofer Wald unterwegs. Gut 150 Anwärter des mittleren Dienstes vom Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums in Oerlenbach hatten sich auf der Höh’ zusammengefunden. Ausgerüstet mit Schaufel und Hacke stiefelten sie los, um die Borkenkäferflächen am Wadeberg, rund um den Prinzenweg und am Waldfriedhof aufzuforsten.