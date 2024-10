Baumpflanzung: Partnerschaft zu Würselen schlägt Wurzeln

30 Jahre gibt es die Freundschaftsgesellschaft Hildburghausen-Würselen nun schon. Am vergangenen Wochenende ist das Jubiläum groß in Hildburghausen gefeiert worden – mit Gästen aus der Partnerstadt in Nordrhein-Westfalen. Diese Gelegenheit packte Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt beim Schopfe, um mit dem Amtskollegen Roger Nießen, den Vorsitzenden und einigen Mitgliedern der Freundschaftsgesellschaften am Waldrand der Waldstadt ein Bäumchen zu pflanzen. Es ist eine junge Schwarzpappel. Doch nicht irgendeine: Sie ist Ableger eines 200 Jahre alten Baumes, der seine Wurzeln in Würselener Erde schlägt.