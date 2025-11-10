Robust und klimastabil, so beschreibt Ronny Eckhardt, Revierleiter am Schneekopf, die Roteiche. 15 dieser Bäume sind in der vergangenen Woche zwischen Gehlberg und der Schmücke – an der altern unteren Schmücker Straße – in die Erde gekommen. Bei der Pflanzaktion hatten die Waldarbeiter des Oberhofer Forstamtes und die Mitglieder der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Ortsgruppe Oberhof, allerhand Unterstützung. 20 Siebtklässler des Sportgymnasiums hatte keine Scheu, sich die Hände schmutzig zu machen und brachten 15 Roteichen in die Erde. Der Baum des Jahres 2025 passe sich klimatischen Veränderungen sehr gut an, stellt Ronny Eckhardt heraus.