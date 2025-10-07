Es ist die Baumpflanz-Challenge, die Karnevalvereine, Sportvereine, Feuerwehren, ja sogar Behörden angesteckt hat und auch hierzulande die Region überzieht. Es gibt gefährlichere Viren als dieses – denn das Schneeball-Prinzip führt nicht zu irgendwelchen sinnlosen Aktionen, sondern einfach zu mehr frischem Grün in der Umwelt. Die kann das bekanntlich gut gebrauchen. Übrigens rührt daher auch die Idee: Nach Dürrestress wegen fehlendem Regen in der Natur und schlimmen Stürmen hatten Feuerwehrleute 2019 in Bayern die Baumpflanz-Challenge ausgerufen. Das war nicht ganz neu, denn international gab es längst ähnliche Wettbewerbe. Aber Abkupfern ist ja erlaubt.