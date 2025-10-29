Karneval, Kegler, Kulturverein – aber nicht nur alle Vereine mit „K“ am Anfang haben sich an der Baumpflanzchallenge beteiligt, unter deren Motto derzeit überall in Deutschland Bäume in die Erde kommen, als Zeichen für die Umwelt und den Vereinszusammenhalt. „Eine sinnvolle Sache“, findet auch Barbara Genßler vom Kulturverein Kaltensundheim. Als sie und ihre Mitstreiter jüngst auf dem Areal zwischen dem ehemaligen Einkaufsmarkt und der Kirche einen Obstbaum pflanzten, hatte schon die Kaltensundheimer Feuerwehr sich an dieser Aktion beteiligt und eben den Kulturverein nominiert. Auch die Kirmesgesellschaft war aufgefordert, ein Bäumchen zu setzen.