Die Nominierung kam aus Schmalkalden. Dort hatte Bürgermeister Thomas Kaminski von der Kreishandwerkerschaft die Aufforderung erhalten, binnen 48 Stunden einen Baum zu pflanzen. Kaminski ließ sich darauf ein, setzte am Mittwochmorgen eine Esskastanie im Walperloh und half dabei gleich mit, die sich bundesweit verbreitende Baumpflanz-Challenge noch weiter zu streuen. Er nominierte drei Bürgermeister-Kollegen, darunter auch Breitungens Ortschef Ronny Römhild. Sollte der es nicht schaffen, binnen 48 Stunden einen Baum zu pflanzen, müsste er „beim nächsten Fest ein Fässchen Bier ausgeben“.