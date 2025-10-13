Sie sind das ganze Jahr über im Ort und in der ganzen Region bei den verschiedensten Anlässen präsent: die aktuell etwa 30 Mitglieder des Dermbacher „Handwerkerchors Liederkranz 1858“. Ob Frühlings-, Sommer-, Adventskonzerte oder Chortreffen, die Männer um Chorleiter David Kölzner und Vereinsvorsitzenden Holger Pfaff sorgen ein ums andere Mal für beste chormusikalische Unterhaltung und begeistern ihr stets zahlreiches Publikum. In der jüngeren Vergangenheit überzeugten sie mit ihren Auftritten und musikalischer Vielfalt auf gesanglich hohem Niveau beim Adventskonzert im vergangenen Jahr, zu dem sie unter dem Motto „Ja hört den fernen Klang, vernehmet den Gesang“ eingeladen hatten, beim Frühlingskonzert in der Dermbacher Schlosshalle am 5. April dieses Jahres, das zu einem stimmungsvollen und stimmgewaltigen Auftakt zur 880-Jahrfeier avancierte und beim großen Open-Air-Familienfest im Rahmen der Festwoche zum Dermbacher Gründungsjubiläum am 18. Mai auf dem Schlosshof, das unter dem Motto „Dermbach singt“ gemeinsam mit dem Kunst- und Kulturverein Dermbacher Schloss und der Werraenergie veranstaltet wurde.