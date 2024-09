Bauministerkonferenz: Wohngeld-Antragsstau - Bund will keine schnellen Korrekturen

Passau - Angesichts eines teils großen Antragsstaus und langer Bearbeitungszeiten haben die Länder vom Bund wiederholt Vereinfachungen beim Wohngeld gefordert - die lassen nun aber noch mindestens ein Jahr auf sich warten. Auf einer Bauministerkonferenz in Passau kündigte das Bundesbauministerium an, Änderungen und Vereinfachungen sollten erst Anfang der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden. "Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn wir jetzt einen Schnellschuss machen noch in dieser Legislaturperiode, und dann in der nächsten Legislaturperiode nochmal ran müssen. Dann sollte man es lieber in einem Aufwasch machen", sagte Staatssekretär Rolf Bösinger.