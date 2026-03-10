Weg mit den Fichten! Die Nadelbäume, die über Jahrzehnte die Sicht auf das Verlagsgebäude von Freies Wort in der Schützenstraße versperrt haben, verschwinden nach und nach. Noch bis Mittwoch wird die Firma mit den Baumfäll- und Räumarbeiten beschäftigt sein, informiert der Eigentümer des Grundstücks, die EGA Hirschbach GmbH aus Bayreuth. Ihm gehe es allerdings nicht nur um den unverstellten Blick von der Straße auf das markante Glasgebäude und darum, neue Mieter auf das Objekt aufmerksam zu machen, betonen die drei Mitarbeiter, die am Dienstagvormittag den Fortgang der Arbeiten beobachten. Einige der hohen Fichten seien morsch gewesen, einige andere bereits gebrochen. „Erst vor kurzem wurde dadurch die ganze Briefkastenanlage beschädigt“, sagt ein Mitarbeiter.