Gerhard Landerer besitzt ein zu DDR- Zeiten gebautes Einfamilienhaus im oberen Teil der Rosengasse, die auf die Trinius Straße in Roda trifft. Als Naturfreund liegt ihm viel an einer schönen und naturnahen Umgebung in seinem Wohnumfeld. Er gehört zur Gruppe Ehrenamtlicher Grünpaten. Den schmalen Streifen städtischen Grundes vor seinem Vorgartenzaun bepflanzt und pflegt er. An der gegenüberliegenden Straßenseite mäht er bei Bedarf das Gras am Wegesrand und besorgte auch viele Jahre den Formschnitt der fünf Feldahornbäume.