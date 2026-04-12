In der Kreisstadt wird auch in diesem Jahr ordentlich gebaut. Bei der aktuell größten Maßnahme, der Schlossstraße, ist mit Verzögerungen zu rechnen. Als die Stadtverwaltung vor zwei Jahren die Pläne zur Komplettsanierung der Straße vorstellte ging man noch optimistisch von ein bis anderthalb Jahren Bauzeit aus. Auch bei Baubeginn im letzten Mai war von einem voraussichtlichen Ende im Dezember 2026 die Rede.