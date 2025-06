Im Ortsteil Walldorf rücken am Dienstag die Bauarbeiter an, um den Abwasserkanal zu erneuern. Aus diesem Grund wird die Melkerser Straße und die Straße An der Herpf nach Auskunft der Stadtverwaltung vom 10. Juni bis zum 13. Juni voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Friedensstraße, Thomas-Müntzer-Straße und Invalidenstraße.