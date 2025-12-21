Am Freitagnachmittag roch es vor dem Helmerser Wirtshaus „Zum weißen Hirsch“ nach Bratwürsten, Glühwein und Waffeln. Der Ortsteilrat Wernshausen hatte die Helmerser zu einer Dankeschönveranstaltung auf den Dorfplatz eingeladen. Hatten sie doch in den letzten sechs Jahren mit den Unannehmlichkeiten und Einschränkungen durch die Baumaßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms zu leben. Aber auch Vertreter beteiligter Firmen, Planer, Stadt- und Ortsteilräte sowie eingebundene Mitarbeiter der Stadt Schmalkalden wurden vom Bürgermeister Thomas Kaminski begrüßt.