Für Autofahrer bleibt die Kreisstadt in den kommenden anderthalb Jahren ein schwieriges Pflaster. Zwar soll nun mit vier Monaten Bauverzug die Brücke im Bierweg fertig werden und damit die Umgehung der Innenstadt über Ilmenauer Straße und Obertunk wieder möglich sein, doch die nächste Großbaustelle steht schon vor der Tür. Am 5. Mai erfolgt der Startschuss in der Schlossstraße. Die Stadtverwaltung geht von einer Bauzeit von mindestens anderthalb Jahren aus.