Der ehemalige Wiesenweg in Friedersdorf ist geteert. Lange haben die Einwohner darauf gewartet. Dennoch zeigen sich einige enttäuscht, dass man den Weg nicht komplett bearbeitet hat. Darunter Ortschaftsbürgermeisterin Sylvia Himmelreich. Sie hatte erwartet, dass der Weg über die Kreuzung hinaus gebaut werde. Doch die Arbeiten enden vorerst an der Kreuzung, indem auf dem einen Teil eine neue Teerdecke und Bankette eingebaut werden.