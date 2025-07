Wer auf der Gothaer Straße von Suhl kommend Richtung Zella-Mehlis unterwegs ist, muss kurz vor Einfahrt Gesenkschmiede seit Mitte Mai die rechte Spur wechseln, weil sich dort seither eine Baustellenzufahrt befindet. Was hinter den Bäumen am Straßenrand nicht zu sehen ist, wohl aber für all jene, die den Radweg nutzen, ist eine Maßnahme, die die Stadtverwaltung Suhl bereits länger im Blick hat und seit drei Jahren vorbereitet. 2024 sind nun Bereiche der 100 Jahre alten Ufermauer im Natursteinbereich am Mühlwasser eingestürzt. Weitere Teile der vier Meter hohen Ufermauer drohten zu folgen.