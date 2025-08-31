Nachwuchssorgen sind in der Niederlassung der Schlüter Baumaschinen GmbH in Zella-Mehlis kein Thema. Fünf angehende Bau-und Landmaschinenmechatroniker bildet Kundendienstleiter Christian Hofmann in seinem Haus aus. Die Liste ist aber wesentlich länger, freut er sich über das große Interesse der jungen Leute an diesem Lehrberuf. „Wenn sie einmal ein Praktikum bei uns gemacht haben, dann kommen sich auch wieder“, sagt Christian Hofmann. Immer wieder gelinge es ihm auch, Gesellen aus dem Kfz-Gewerbe für die Baumaschinenbranche abzuwerben. Zurückgegangen sei noch niemand. „Das spricht für unser Team“, ist sich der Zella-Mehliser Niederlassungschef sicher.