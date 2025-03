Was für ein Verkaufsstart, was für Widrigkeiten: Erst stellte das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen im neu angesiedelten Regio-Baumarkt Walldorf noch Brandschutzmängel fest, die bis zur geplanten Eröffnung am Freitag nicht so schnell behoben werden konnten. Dann kehrte auch noch der Winter zurück. Plötzlich trugen die Stiefmütterchen im Verkaufsregal vor dem der Verkaufshalle eine Schneehaube. Marktleiterin Nancy Zimmermann nahm alles miteinander mit einer Portion Humor: „Schneeschieber und Streusalz wären heute bestimmt gut gegangen.“ Doch die angemietete Halle durfte aus besagten Gründen nicht betreten werden. Die Brandmeldeanlage fehlte noch, ebenso die Rauchabzüge.