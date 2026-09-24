Welche Leistung erbringt die chinesische Wildbirne in der Ilmenauer Innenstadt? Tatsächlich schafft sie 50 Tage Sauerstoff für eine Person pro Jahr und hält jährlich 2299 Liter Wasser gegen Hochwasser zurück. Auch zu den anderen Bäumen der Ilmenauer Innenstadt gibt es ebenso interessante Fakten zu berichten: Die schwedische Mehlbeere mit ihrem Stammdurchmesser von 3,5 Zentimeter, einer Höhe von 3,5 Meter und einer Blattoberfläche von 2,1 Quadratmeter kompensiert zum Beispiel 533 Autokilometer.