Baukultur: Sächsischer Baupreis für zwei Leipziger Projekte

Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Zwei Leipziger Bauprojekte sind mit dem sächsischen Staatspreis für Baukultur ausgezeichnet worden. Aus 34 eingereichten Beiträgen entschied sich die Jury, eine zu Atelier- und Büroflächen umgenutzte Maschinenhalle in Leipzig-Connewitz und den Wachposten der Polizei am US-Generalkonsulat im Leipziger Zentrum zum Sieger zu ernennen. Erstmals erhalten damit zwei Projekte den Preis und jeweils ein Preisgeld in Höhe von 17.500 Euro, wie das Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung in Dresden mitteilte.