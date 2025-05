Baukonjunktur Baubranche kritisiert "Systemversagen" durch Politik

Trendwende möglich

Die Trendwende beim Wohnungsbau könne aber in den nächsten Jahren gelingen, wenn die öffentliche Hand bürokratische Hemmnisse abbaue. Am Vortag hatte Hübner vor allem die Bundesregierung zu mehr Tempo aufgefordert. So müsse Schwarz-Rot den Bundeshaushalt 2025 verabschieden, damit derzeit auf Eis liegende Aufträge auch an die Bauwirtschaft erteilt werden könnten. Am Nachmittag wollte die Branche ihre Forderungen auf ihrem Branchentag gegenüber Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) erheben.