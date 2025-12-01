Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bauindustrie leidet unter einer anhaltend schlechten Auftragslage. "Der Wohnungsbau ist ein ganz großes Sorgenkind, weil keiner mehr investiert", sagte Burkhardt Siebert, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Hessen-Thüringen, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Kein Investor investiert jetzt noch, weil es eben teuer geworden ist, weil die Grundstücke teuer geworden sind. Standards sind sehr, sehr hoch und die Mieten können ja nicht ins Unermessliche steigen", so Siebert. Die Lage sei kritisch. In einigen Bereichen gebe es Kurzarbeit.