Baukonjunktur: Aufträge für Baubranche sinken im Juli - Wohnungsbau stockt

Wiesbaden - Die deutsche Baubranche muss nach zuletzt besseren Geschäften einen Rückschlag verkraften. Im Juli sanken die Auftragseingänge im Bauhautgewerbe kalender- und saisonbereinigt um 9,2 Prozent gemessen am Vormonat. Dabei gab es sowohl im Hochbau Rückgänge (8,4 Prozent), als auch im Tiefbau (10 Prozent). Während der Hochbau vom Wohnungsbau dominiert wird, zählt zum Tiefbau der Straßen- und Brückenbau. Im weniger schwankungsanfälligen Zeitraum von Mai bis Juli war der Auftragseingang noch 2,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.