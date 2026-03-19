In der nächsten Stadtratssitzung am 26. März entscheiden die Räte über einen möglichen Verkauf des bisherigen Bauhof-Hauptquartiers. Die Grundstücke und Gebäude in der Hauptstraße 8 und 8a sind attraktiv: Die ehemaligen Büroräume, Aufenthaltsbereiche sowie Lager- und Fahrzeughallen liegen relativ zentral in der Kernstadt und belegen einen kompletten Streifen zwischen der Hauptstraße und der Hennebergstraße.