Es gibt nur wenige Orte, wo Menschen und Natur so eng und harmonisch zusammenleben, wie im beschaulichen Bergort Vesser. Hier, im Herzen des Unesco-Biosphärenreservats Thüringer Wald, wo Wald, Wiesen und Wohnhäuser geradezu ineinander übergehen, ist der ideale Ort für 15 internationale Teilnehmer eines Kurses, der gemeinsam von der Naturstiftung David und dem Institut für Europäische Urbanistik der Bauhaus-Uni veranstaltet wird. „Räume in Transformation: Ein Wochenende im Thüringer Wald“ waren die drei Tage in Vesser überschrieben, für die es weitaus mehr Bewerbungen gab als Plätze.