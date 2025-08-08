Uni mal anders: Wer sich einen Studenten vorstellt, denkt meist an einen jungen Menschen im Hörsaal, Laptop oder College-Block vor sich, vertieft in die Vorlesung. Auf Schloss Bedheim zeigt sich in diesen Tagen ein ganz anderes Bild. Sieben Studierende der Bauhaus-Universität Weimar – aus der Architektur und dem Bauingenieurwesen – stehen in Arbeitskleidung zwischen Sandsteinen und Werkzeugen. Sie stemmen, klopfen, messen und setzen Stein um Stein für eine Natursteinmauer. Das Ziel: das Fundament für eine künftige Bauwerkstatt zu errichten – und dabei das Handwerk von Grund auf kennenzulernen.