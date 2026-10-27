Die Bauarbeiten in der Hauptstraße 46 bis 84 in Großbreitenbach sollten in diesem Jahr zu den größten Investitionen der Landgemeinde gehören. Da die Kommune dort nicht allein baut, sondern es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) handelt, habe sie nur begrenzten Einfluss auf die zeitlichen Abläufe. Der aktuelle Stand: Die Arbeiten werden auf das kommende Jahr verschoben.