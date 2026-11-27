Autofahrer müssen sich noch länger auf die Baustelle in der Langewiesener Straße zwischen Trieselsrand und Albert-Einstein-Straße einstellen. Die Maßnahme zur halbseitigen Sperrung der Straße ist nun bis Mitte Dezember verlängert worden. Darüber informierte Bauamtsleiter Thomas Schäfer am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss. Die Stadt habe auf diese Maßnahme keinen Einfluss. An der Stelle baut der Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) und habe mit immer neuen Hindernissen im Baugrund zu kämpfen, legte Schäfer dar.