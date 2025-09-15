Die wichtigsten Baumaßnahmen in der Gemeinde Schleusegrund sind in diesem Jahr bereits abgeschlossen. Damit ist aber noch nicht alles vorbei.
Baugeschehen Schleusegrund Gemeinde nutzt Fördermittel clever
Cornell Hoppe 15.09.2025 - 13:00 Uhr
Einige Baumaßnahmen verschiebt die Gemeinde Schleusegrund auf kommendes Jahr – dann gibt es dank Dorferneuerung mehr Fördergeld. Eine andere beginnt in der kommenden Woche.
