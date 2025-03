Die mittlerweile zweite neugebaute Brücke zur Ilmenauer Fischerhütte ist fast fertig: Asphalt und Pflaster reichen an der Nordseite bereits bis an die Hauptstraße. An der Anbindung des Brückenbauwerks an die Langewiesener Straße werde gerade gearbeitet, hieß es vergangene Woche vom städtischen Bau- und Verkehrsamt zur Sitzung des Hauptausschusses.