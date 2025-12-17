Baugenehmigungen: Wohnungsbau in Thüringen legt nach Einbruch wieder zu

Erfurt (dpa/th) - Der Wohnungsbau in Thüringen gewinnt langsam wieder an Fahrt. Nach einem Einbruch wegen gestiegener Baukosten und Zinsen werden nun wieder mehr neue Wohnungen im Freistaat bewilligt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden von Januar bis Oktober 1.846 Wohnungen genehmigt - 3,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den in diesem Jahr genehmigten Wohnungen waren 1.450 Neubauwohnungen und 396 werden in bestehenden Gebäuden geschaffen.