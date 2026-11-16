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Baugenehmigungen Mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt

In Thüringen wird voraussichtlich etwas mehr Wohnraum geschaffen. Allerdings gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen.

Baugenehmigungen: Mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt
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In Thüringen sollen mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Gemischtes Bild beim Wohnungsneubau in Thüringen: Während es bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern mit den Baugenehmigungen deutlich bergauf geht, ist die Schaffung von Wohnheimplätzen eingebrochen. Laut Landesamt für Statistik wurden in den ersten neun Monaten 2026 lediglich 19 Wohnungen für Studierende, Senioren oder Flüchtlinge genehmigt. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach 266. Damals seien im Vergleich zu diesem Jahr mehrere große Projekte genehmigt worden, hieß es zur Erklärung.

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Demgegenüber legten die Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um rund 15 Prozent auf 571 zu, wie die Statistiker weiter mitteilten. Bei Zweifamilienhäusern gab es ein Plus von rund 43 Prozent auf 80 genehmigte Wohnungen. Die Zahl der genehmigten Einfamilienhäuser blieb mit 514 exakt auf dem Wert des Vorjahreszeitraums.

Wohnheimbau drückt die Statistik

Insgesamt drücken aber die ausbleibenden Wohnheimplätze die Statistik, so dass von Januar bis September dieses Jahres nur rund 1.200 Neubauwohnungen genehmigt wurden. Das waren rund 11 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 

Seit Jahren belasten hohe Baukosten und gestiegene Zinsen die Branche. Bundesweit nährten zuletzt steigende Baugenehmigungen die Hoffnung, dass sich die Auftragslage im Wohnungsbau belebt. Allerdings gibt es nun wieder höhere Energiepreise infolge des Iran-Kriegs sowie gestiegene Zinsen.