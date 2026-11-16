Baugenehmigungen: Mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt

Erfurt (dpa/th) - Gemischtes Bild beim Wohnungsneubau in Thüringen: Während es bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern mit den Baugenehmigungen deutlich bergauf geht, ist die Schaffung von Wohnheimplätzen eingebrochen. Laut Landesamt für Statistik wurden in den ersten neun Monaten 2026 lediglich 19 Wohnungen für Studierende, Senioren oder Flüchtlinge genehmigt. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach 266. Damals seien im Vergleich zu diesem Jahr mehrere große Projekte genehmigt worden, hieß es zur Erklärung.