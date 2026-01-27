Baufällige Freilichtbühne: Staatstheater Augsburg verliert Open-Air-Bühne für Musicals

Augsburg (dpa/lby) - Die Hiobsbotschaften für das Staatstheater in Augsburg reißen nicht ab. Wie die Stadtverwaltung berichtete, muss nun auch die beliebte Augsburger Freilichtbühne vorzeitig wegen Baufälligkeit geschlossen werden.
Das Staatstheater beschließt traditionell jede Spielzeit mit einer großen Musicalinszenierung auf der mehr als 2.100 Sitzplätze fassenden Freilichtbühne am Roten Tor. Wegen der großen Zuschauerresonanz haben diese Aufführungen für das Theater eine große wirtschaftliche Bedeutung.
Das historische Große Haus des Theaters ist seit vielen Jahren bereits wegen einer Sanierung geschlossen. Die Bauarbeiten haben sich mehrfach verzögert, die Kosten haben sich auf aktuell geschätzt 417 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Stadt wird seit Jahren wegen der Kostenexplosion Verschwendung von Steuergeld vorgeworfen.
Dass die Ende der 1920er Jahre errichtete Freilichtbühne marode ist, war ebenfalls lange bekannt. Die diesjährigen Aufführungen sollten allerdings noch stattfinden. Die Bühne sollte dann 2027 saniert und ein Jahr später wieder eröffnet werden.
Eine turnusmäßige Untersuchung der Freilichtbühne habe nun ergeben, dass sich der bauliche Zustand der Tribüne im Vergleich zur letzten Untersuchung deutlich verschlechtert habe, teilte die Stadt mit. Ein sicherer Betrieb sei nicht mehr möglich.
Die Stadt will die Open-Air-Aufführungen 2026 jetzt auf das historische Gaswerksareal am Stadtrand verlegen. Das Gelände wird seit Jahren bereits kulturell genutzt. Das Staatstheater hat im Gaswerk bereits eine Ausweichbühne, im Außenbereich finden immer wieder Pop- und Rockkonzerte statt.
Betroffen sind davon die Musical-Aufführungen von Monty Python’s Spamalot, die das Staatstheater vom 27. Juni bis 31. Juli auf der Freilichtbühne geplant hatte. Zudem waren vom 10. bis 15. August Konzerte auf der Freilichtbühne im Rahmen des Augsburger Stadtsommers vorgesehen. Angekündigt sind der Elektromusik-Künstler Schiller, Gerhard Polt und die Well-Brüder, Gert Steinbäcker von der Band STS sowie die Sportfreunde Stiller.