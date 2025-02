Die Anfangszeilen des weitbekannten alten Volksliedes „Nun will der Lenz uns grüßen“ weisen darauf hin, dass jetzt der Frühling vor der Tür steht. Und jedes Jahr die gleiche Verwirrung: Den Frühlingsbeginn gibt es doppelt. Der meteorologische Frühlingsbeginn ist immer am 1. März. Der kalendarische Frühlingsanfang wechselt, denn er hängt vom Sonnenstand ab: die Sonne steht an diesem Termin senkrecht über dem Äquator. In diesem Jahr beginnt der Frühling im Kalender am 20. März. Und für diesen soll es ja nach den jahrhundertealten Wettererfahrungen gelten: „Wie das Wetter zu Frühlingsanfang, ist es den ganzen Sommer lang“, denn wie nämlich die langjährigen Beobachtungen gezeigt haben, folgte auf einen warmen und sonnigen Frühlingsanfangstag in zwei von drei Fällen ein im Durchschnitt etwas wärmerer Sommer.