Der kalendarische Herbstanfang am 23. September, dem Tag der astronomischen Herbst-Tagundnachtgleiche, war ein sonniger, freundlicher und warmer Spät- beziehungsweise Altweibersommertag. Gemäß den alten Wettererfahrungen dürfte es im kommenden Winter wenig Schnee geben. Nach dem Dürre- und Hitzesommer, übrigens war es bislang der zweitwärmste Sommer seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881, hat nun der Herbst das Ruder übernommen. Merklich werden die „lichten“ Tage kürzer, die Sonne verliert zunehmend an Kraft und langsam wird es Zeit, Jacken, Schals, Kuschelpullis und Stiefel aus den Kleiderschränken zu holen.