Der Winter zeigte sich im Januar an einer Reihe von Tagen mit Schnee, Eis, Frost und Raureif und kam damit kälter als in den Vorjahren, jedoch wieder recht niederschlagsarm daher. Beglückt uns Frau Holle im letzten Wintermonat Februar noch mit viel Flockenwirbel und Minusgraden oder wittert es dann etwa schon vorfrühlingshaft? Einen gewissen Aufschluss und Orientierung dazu geben können auch die jahrhundertealten Wetterweisheiten und Bauernregeln.