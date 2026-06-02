Am 1. Juni war meteorologischer Sommerbeginn und am 21. Juni, dem Tag mit der längsten Taghelligkeit und der kürzesten Nacht in diesem Jahr, ist der kalendarische Sommeranfang. Was für Wetter können wir im Monat Juni erwarten? Droht nach den „Pfingstsommer“-Tagen im Mai nun etwa ein heißer Sommer wie zuletzt 2018 und 2022 mit Hitzewellen und Temperaturen weit über 30 Grad samt entsprechender Belastung für Natur, Landwirtschaft und Menschen oder wird sich der diesjährige Sommer wechselhaft, mit Regen- und Gewitterphasen, aber ohne Dürre, zeigen?