Mühlhausen (dpa/th) - Mit 300 aufständischen Mühlhäusern zog Thomas Müntzer vor 500 Jahren nach Frankenhausen. Dieses historische Ereignis stellt nun der Verein "Freunde von Anno dazumal" nach und bringt Geschichte auf die Straße: Rund 50 Mitwirkende in historischen Gewändern haben sich in Mühlhausen zu Fuß auf den Weg nach Bad Frankenhausen gemacht. Mit Gewändern aus der Zeit, Bannern sowie vier Pferde- und Kuhgespannen erinnern sie so an den Zug der aufständischen Bauern im Mai 1525.