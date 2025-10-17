Bauernkriegsjubiläum: Finale für Thüringer Landesausstellung zu Bauernkrieg

Mühlhausen - Die Thüringer Landesausstellung zum 500. Jubiläum des deutschen Bauernkriegs in Mühlhausen geht in ihr Finale. Nach fast sechs Monaten Dauer kann sie am Wochenende in den Mühlhäuser Museen letztmals besichtigt werden. Schon vor dem Abschlusswochenende zeigt sich Museumsdirektorin Susanne Kimmig-Völkner zufrieden mit dem Zuspruch. Bislang hätten mehr als 60.000 Menschen die drei Ausstellungsorte in der Stadt besucht, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Im Endeffekt könnten es mehr als 65.000 werden. "Mit dem Verlauf sind wir schon jetzt sehr glücklich."