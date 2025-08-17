Bauernkriegsjubiläum: 27.000 Menschen bei Landesausstellung in Bad Frankenhausen

Vielzahl von Veranstaltungen zum Bauernkrieg

Das Museum steht auf dem historischen Schlachtberg, wo das Bauernheer im Mai 1525 von den Truppen der Fürsten vernichtend geschlagen wurde. Tausende Bauern verloren ihr Leben. Der Bauernführer Thomas Müntzer wurde in Mühlhausen hingerichtet. Das heutige Thüringen und Sachsen-Anhalt gehörten vor 500 Jahren zu den Zentren der Erhebungen, in denen die Bauern unter dem Einfluss der Reformation gegen Leibeigenschaft, hohe Pachtabgaben und für mehr religiöse Freiheit rebellierten. Beide Bundesländer widmen den historischen Ereignissen eine Vielzahl von Veranstaltungen.