Bauernkriegsjubiläum: 27.000 Menschen bei Landesausstellung in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen - Etwa 27.000 Menschen haben die Thüringer Landesausstellung zum Bauernkrieg vor 500 Jahren im Panorama Museum Bad Frankenhausen gesehen. Das Bauernkriegsthema habe dem Museum bereits jetzt etwa 1.000 Gäste mehr beschert als 2017, dem Jahr des Reformationsjubiläums, sagte Museumsdirektor Gerd Lindner der Deutschen Presse-Agentur. "Das hätte ich nicht erwartet." Zum Abschluss der Sonderschau am Sonntag war das Museum, dessen Hauptausstellungsstück das berühmte Rundbild des Leipziger Malers Werner Tübke (1929-2004) ist, nochmals rege besucht.